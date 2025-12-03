Golkar Salurkan Bantuan Tahap Kedua untuk Korban Banjir Sumatera Utara

jpnn.com, JAKARTA - DPP Partai Golkar kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan tahap kedua bagi masyarakat terdampak banjir di berbagai wilayah Sumatera Utara. Bantuan tersebut dilepas secara simbolis oleh Anggota DPR RI Dapil Sumut II, Lamhot Sinaga, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (3/12).

Pengiriman ini merupakan tindak lanjut arahan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dan dikoordinasikan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik, Adies Kadir, yang juga Wakil Ketua DPR RI. Adies menegaskan proses distribusi disusun berdasarkan kebutuhan darurat dan berkoordinasi dengan struktur partai di daerah.

“Bantuan ini bukan hanya respons cepat, tetapi bentuk tanggung jawab moral Partai Golkar untuk hadir dalam situasi yang menyentuh keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat. Kami memastikan distribusi berjalan terukur dan menjangkau wilayah yang paling sulit diakses,” ujar Adies Kadir.

Lamhot Sinaga yang juga Ketua DPP Partai Golkar Bidang Perdagangan turut memastikan kesiapan logistik sebelum diberangkatkan. Ia menekankan pentingnya kecepatan distribusi mengingat banjir masih berlangsung.

Bantuan tahap kedua ini terdiri dari 7 ton beras, 2 ton gula pasir, 3 ton minyak goreng, serta ribuan kaleng sarden dan mi instan. Penyaluran dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi cuaca dan akses jalan.

Selain logistik, Posko Golkar Peduli terus membuka pendataan bagi warga yang belum menerima bantuan agar penyaluran berikutnya lebih merata. Partai Golkar juga mendorong pemerintah daerah mempercepat pemulihan infrastruktur dasar.

Lamhot Sinaga menegaskan komitmen bantuan tidak berhenti pada tahap ini. “Selama masyarakat membutuhkan, Golkar akan tetap hadir dan memastikan bantuan tersalurkan,” ujarnya.

Banjir yang melanda sejak akhir November telah merendam ribuan rumah dan fasilitas umum, serta memutus distribusi kebutuhan pokok di sejumlah kabupaten di Sumatera Utara.