Golkar Siapkan 3 Kandidat untuk Jabatan Wakil Ketua Komisi III
jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Golkar belum menentukan sosok pengganti Sari Yuliati untuk menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR.
Meski demikian, Golkar telah menyiapkan tiga kandidat guna mengisi posisi tersebut.
Ketua fraksi Golkar di DPR RI Sarmuji menyebut pihaknya sampai saat ini masih melakukan analisis internal untuk menentukan sosok di Wakil Ketua Komisi III.
"Ada beberapa kandidat. Ya, mungkin dua atau tiga," kata Sarmuji kepada awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2).
Menurutnya, sosok yang nantinya menjabat Wakil Ketua Komisi III tidak harus berasal dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang bermitra dengan Polri itu.
"Ya, bisa dari mana saja, yang penting syaratnya, kan, satu, dia harus anggota DPR, bener enggak? Kalau enggak anggota DPR, enggak bisa, dong, ya, kan," ujar Sarmuji.
Pria yang juga menjabat Sekjen Golkar itu mengatakan hal terpenting yang harus dimiliki kandidat Wakil Ketua Komisi III yakni menguasai wilayah tugas.
"Itu saja syaratnya," ujarnya.
Fraksi Golkar menyiapkan tiga kandidat untuk mengisi posisi Wakil Ketua Komisi III DPR RI sepeninggal Sari Yuliati.
