Golkar Soroti Sikap Politik PDIP, Sarmuji: Selama Ini Apa yang Diseimbangkan?

jpnn.com, JAKARTA - Partai Golkar menyoroti posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) yang hingga kini dinilai belum menunjukkan sikap tegas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan pihaknya menghormati pilihan politik PDIP yang disebut menempatkan diri sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.

"Kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP, mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang tersebut," kata Sarmuji kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/6).

Meski begitu, Ketua Fraksi Golkar DPR RI itu menilai efektivitas peran penyeimbang masih perlu dibuktikan dalam praktik politik.

Menurut dia, masyarakat nantinya yang akan menilai sejauh mana fungsi tersebut benar-benar dijalankan.

"Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid juga meminta PDIP bersikap tegas terkait posisinya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pernyataan itu disampaikan Jazilul menyusul munculnya dugaan keterlibatan kader PDIP dalam aksi mahasiswa, setelah Andi Widjajanto terlihat berada di tengah massa demonstrasi.