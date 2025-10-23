Golkar Tak Akan Mundur Sampai Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

jpnn.com - JAKARTA - Golkar tidak akan mundur dan bakal terus memperjuangkan Presiden kedua RI Soeharto menjadi Pahlawan Nasional.

"Golkar tidak pernah surut dan tidak pernah mundur sedikit pun untuk memperjuangkan Pak Harto (Soeharto) sebagai Pahlawan Nasional," kata Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham, Kamis (23/10).

Eks Menteri Sosial itu menyatakan Golkar menganggap Soeharto layak menerima status sebagai Pahlawan Nasional.

Idrus menilai Soeharto semasa memimpin sudah banyak berperan bagi Indonesia dari sisi pembangunan dan mampu menjalankan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Itu dijalankan dengan baik," ujarnya.

Idrus menuturkan, Soeharto juga dengan legawa mau meletakkan jabatan sebagai presiden ketika muncul protes rakyat.

"Bagi Partai Golkar tidak ada alasan sedikit pun untuk tidak memproses Pak Harto sebagai Pahlawan Nasional," ujar Idrus.

Namun, dia menyadari muncul pro dan kontra dari upaya menjadikan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.