menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Tokoh » Golkar Tak Akan Mundur Sampai Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

Golkar Tak Akan Mundur Sampai Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

Golkar Tak Akan Mundur Sampai Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia didampingi pengurus teras partai saat di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Senin (20/10). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Golkar tidak akan mundur dan bakal terus memperjuangkan Presiden kedua RI Soeharto menjadi Pahlawan Nasional.

"Golkar tidak pernah surut dan tidak pernah mundur sedikit pun untuk memperjuangkan Pak Harto (Soeharto) sebagai Pahlawan Nasional," kata Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham, Kamis (23/10).

Eks Menteri Sosial itu menyatakan Golkar menganggap Soeharto layak menerima status sebagai Pahlawan Nasional. 

Baca Juga:

Idrus menilai Soeharto semasa memimpin sudah banyak berperan bagi Indonesia dari sisi pembangunan dan mampu menjalankan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Itu dijalankan dengan baik," ujarnya.

Idrus menuturkan, Soeharto juga dengan legawa mau meletakkan jabatan sebagai presiden ketika muncul protes rakyat.

Baca Juga:

"Bagi Partai Golkar tidak ada alasan sedikit pun untuk tidak memproses Pak Harto sebagai Pahlawan Nasional," ujar Idrus.

Namun, dia menyadari muncul pro dan kontra dari upaya menjadikan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

DPP Golkar bakal terus memperjuangkan Soeharto atau Pak Harto menjadi Pahlawan Nasional.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI