Golkar Tak Tahu Ada Kader yang Melaporkan Akun Penghina Bahlil

Golkar Tak Tahu Ada Kader yang Melaporkan Akun Penghina Bahlil

Sekjen Golkar Sarmuji. Foto: Zumrotun Solichah/Antara

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Sarmuji mengaku belum mengetahui kabar adanya kader partai berkelir kuning melaporkan akun di media sosial yang menghina Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

"Kami tidak mengetahui sebelumnya ada kader yang melaporkan akun penghinaan terhadap Pak Bahlil. Mereka tidak menkonfirmasi atau meminta izin," kata Sarmuji melalui layanan pesan, Selasa (21/10).

Legislator DPR RI itu merasa para kader yang melaporkan akun penghina Bahlil ingin media sosial tak dipenuhi tindak rasisme sehingga mereka membuat aduan ke polisi.

Baca Juga:

"Saya menduga mereka bukan membela Pak Bahlil saja, tetapi ingin kehidupan media sosial tidak dipenuhi fitnah, hoaks, dan rasisme," ujar Sarmuji.

Dia mengatakan prinsipnya Golkar mempersilakan publik mengkritik kebjjakan, tanpa menghina pribadi.

"Kalau mengkritik kebijakan silakan saja. Mau sampai kuota habis juga enggak apa-apa," kata Sarmuji.

Baca Juga:

Sebelumnya, AMPG pada Senin (20/10) kemarin mendatangi Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi sekaligus melaporkan beberapa akun media sosial yang dianggap menyerang martabat Bahlil.

Wakil Ketua Umum AMPG Sedek Bahta mengatakan laporan ini akibat pemilik akun media sosial tertentu merendahkan martabat Bahlil.

