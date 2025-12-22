Golkar Usul Pilkada Melalui DPRD, Said PDIP Singgung Selera Politik Sesaat
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyebut perlu kajian mendalam mewujudkan wacana pilkada melalui DPRD dari sebelumnya pemilihan secara langsung.
Hal demikian dikatakan Said demi menyikapi usul Golkar yang ingin pelaksanaan pilkada melalui mekanisme di DPRD.
"Jangan sampai kita membuat kebijakan berdasarkan selera politik sesaat," kata Said melalui layanan pesan, Senin (22/12).
Ketua Banggar DPR RI itu mengatakan kajian mendalam menjadi penting dibuat agar kebijakan yang dibuat menjawab akar masalah dan aspirasi publik.
Said menyadari pilkada secara langsung seperti dilakukan saat ini menghadirkan sejumlah masalah.
Semisal, ongkos tinggi dikeluarkan kandidat.
Namun, dia mengatakan masalah ongkos tinggi dalam pelaksanaan pilkada tidak serta merta diselesaikan melalui pemilihan lewat DPRD.
"Itu jumping conlucsion," ujar Said.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menganggap masalah politik uang tidak selesai dengan mengganti pilkada dari langsung ke DPRD.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Golkar Usul Pilkada Melalui DPRD, PKS Belum Bersikap, Mau Kaji Lebih Dahulu
- Rapimnas Golkar Usul Pilkada Melalui DPRD, Elite PKB: Ini Ide Cak Imin
- Rizki Faisal Sebut Arahan Bahlil di Rapimnas Tegaskan Golkar Partai Egaliter
- Pilkada Melalui DPRD Dianggap Mematikan Suara Publik di Ruang Digital
- Gelar Raker Akhir Tahun, Siti Fauziah Berharap Kinerja Setjen MPR Lebih Baik di 2026
- Darmadi Durianto Pimpin Konferda & Konfercab Serta Melantik DPD dan DPC PDIP Se-DKI Jakarta