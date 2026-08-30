Gong Yoo Akan Gelar Fan Meeting di Jakarta, Cek Harga Tiketnya

jpnn.com, JAKARTA - Aktor asal Korea Selatan, Gong Yoo bakal menyapa para penggemarnya di Indonesia lewat fan meeting perdananya.

Three Mountains Ave selaku promotor fan meeting tersebut baru saja mengumumkan soal harga tiket beserta seat plan 2026 GONG YOO ASIA FANMEETING TOUR: The Long Take.

Melalui akun Three Mountains Ave di Instagram bahwa harga tiket fan meeting Gong Yoo itu terbagi ke dalam beberapa kelas, yakni VIP dan CAT 1-4.

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Masing-masing kategori dibanderol dengan harga variatif dan benefit atau keuntungan masing-masing.

Kategori VIP, tiket dibanderol seharga Rp 3 juta dengan benefit berupa Hi Bye, peluang undian foto grup 1:20 untuk 400 orang, signed photocard (100), dan exclusive postcard.

Sementara kategori CAT 1, tiket di harga Rp 2,7 juta, dengan benefit Hi Bye untuk 700 orang terpilih, peluang undian foto grup 1:20 untuk 180 orang, signed photocard (70), dan exclusive postcard.

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Kategori CAT 2 dibanderol seharga Rp 2,4 juta dengan benefit berupa peluang undian foto grup 1:20 untuk 100 orang, signed photocard (20), dan exclusive postcard.

Kategori CAT 3 dijual seharga Rp 2 juta dengan benefit berupa peluang undian foto grup 1:20 untuk 20 orang, signed photocard (10), dan exclusive postcard.