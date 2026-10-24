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Gong Yoo dan Song Hye-kyo Beradu Akting dalam Tantara, Drama Berlatar Korea 1960-an

Gong Yoo dan Song Hye-kyo Beradu Akting dalam Tantara, Drama Berlatar Korea 1960-an
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Aktor Korea Selatan Gong Yoo dan aktris Song Hye Kyo akan beradu akting dalam serial terbaru berjudul “Tantara”. Foto: Instagram/netflixkr

jpnn.com, JAKARTA - Serial drama Korea terbaru Tantara, yang dibintangi Song Hye-kyo dan Gong Yoo, dijadwalkan tayang pada 11 Desember 2026.

Serial ini mengangkat kisah perjuangan sejumlah tokoh yang mempertaruhkan segalanya demi mewujudkan impian mereka.

Netflix mengumumkan jadwal penayangan serial tersebut melalui akun media sosial X pada Kamis (22/10/2026).

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Drama Tantara membawa penonton ke industri hiburan Korea Selatan pada era 1960-an hingga 1980-an.

Menurut laporan Yonhap, Tantara berpusat pada perjalanan Min-ja, karakter yang diperankan Song Hye-kyo, dalam upayanya keluar dari kemiskinan dan membangun karier di industri rekaman.

Min-ja mendapat dukungan dari sahabat masa kecilnya, Dong-gu, yang diperankan Gong Yoo.

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Bersama-sama, mereka menghadapi berbagai tantangan dalam perjalanan mewujudkan impian di tengah dinamika industri hiburan pada masa tersebut.

Selain Song Hye-kyo dan Gong Yoo, serial ini turut dibintangi Kim Seol-hyun, Cha Seung-won, Lee Hanee, dan Na Moon-hee.

Gong Yoo dan Song Hye-kyo dan membintangi serial Korea Tantara yang tayang pada 11 Desember 2026.

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