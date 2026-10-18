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Gong Yoo Nyanyikan Lagu Favorit saat Fanmeeting di Jakarta

Gong Yoo Nyanyikan Lagu Favorit saat Fanmeeting di Jakarta
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Gong Yoo saat tampil dalam acara fanmeeting The Long Take di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (17/10). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Korea Selatan Gong Yoo memberikan penampilan spesial untuk para penggemar dalam acara fanmeeting The Long Take di Jakarta pada Sabtu (17/10).

Pemeran drama Goblin itu membawakan lagu Boast (Jarang) milik penyanyi Kwak Jin-eon. Sebelum bernyanyi, dia menceritakan hal yang membuatnya menyukai lagu tersebut.

Gong Yoo mengaku tertarik pada lirik lagu itu karena cocok untuk dibawakan di hadapan para penggemar Indonesia.

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“Saya menyukai lagu ini karena liriknya,” kata Gong Yoo saat fanmeeting di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (17/10).

Selain menyukai liriknya, Gong Yoo mengaku sering menyanyikan lagu tersebut di berbagai tempat.

“Saya memang menyukai lagu ini dan sering menyanyikannya,” lanjutnya.

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Bintang film Train to Busan itu juga mengungkapkan bahwa penampilan tersebut memiliki keistimewaan tersendiri.

Sebab, fanmeeting di Jakarta menjadi kesempatan pertama baginya untuk membawakan lagu milik Kwak Jin-eon itu di kota ini.

Aktor Korea Selatan Gong Yoo memberikan penampilan spesial untuk para penggemarnya dalam acara fanmeeting The Long Take di Jakarta.

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