Gong Yoo Nyanyikan Lagu Favorit saat Fanmeeting di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Korea Selatan Gong Yoo memberikan penampilan spesial untuk para penggemar dalam acara fanmeeting The Long Take di Jakarta pada Sabtu (17/10).

Pemeran drama Goblin itu membawakan lagu Boast (Jarang) milik penyanyi Kwak Jin-eon. Sebelum bernyanyi, dia menceritakan hal yang membuatnya menyukai lagu tersebut.

Gong Yoo mengaku tertarik pada lirik lagu itu karena cocok untuk dibawakan di hadapan para penggemar Indonesia.

“Saya menyukai lagu ini karena liriknya,” kata Gong Yoo saat fanmeeting di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (17/10).

Selain menyukai liriknya, Gong Yoo mengaku sering menyanyikan lagu tersebut di berbagai tempat.

“Saya memang menyukai lagu ini dan sering menyanyikannya,” lanjutnya.

Bintang film Train to Busan itu juga mengungkapkan bahwa penampilan tersebut memiliki keistimewaan tersendiri.

Sebab, fanmeeting di Jakarta menjadi kesempatan pertama baginya untuk membawakan lagu milik Kwak Jin-eon itu di kota ini.