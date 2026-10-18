Gong Yoo Terharu Bertemu Penggemar di Indonesia, Ini Sebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Korea Selatan Gong Yoo mengungkapkan perasaannya setelah bertemu langsung dengan para penggemar di Indonesia dalam acara fanmeeting The Long Take.

Dia mengaku terharu karena akhirnya bisa bertemu dengan para penggemar dari dekat. Momen tersebut menjadi pengalaman istimewa bagi bintang drama Goblin itu.

“Saya merasa sangat terharu karena untuk pertama kalinya bisa bertemu dengan penggemar Indonesia sedekat ini,” kata Gong Yoo saat fanmeeting di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu (17/10).

Gong Yoo mengaku sebelumnya tidak mengetahui jumlah penggemar yang dimilikinya di Indonesia.

Oleh karena itu, pertemuan langsung tersebut membuatnya merasa senang sekaligus gugup.

“Sebenarnya, saya tidak tahu seberapa banyak penggemar yang ada di Indonesia. Bisa datang langsung dan bertemu dengan kalian membuat saya sangat senang dan berdebar-debar,” ujarnya.

Pemeran Kim Shin dalam drama Guardian: The Lonely and Great God itu juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan para penggemar selama acara berlangsung.

Selain itu, Gong Yoo mengaku terkesan dengan dukungan penggemar Indonesia selama dirinya berkarya. Dia melihat tayangan yang menunjukkan dukungan mereka saat dirinya menjalani syuting hingga merayakan ulang tahun.