Gong Yoo Ungkap Jadwal Tayang Drama Terbaru Bareng Song Hye-kyo

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Korea Selatan Gong Yoo mengungkapkan bahwa drama terbarunya bersama aktris Song Hye-kyo dijadwalkan tayang pada akhir tahun 2026.

Drama berjudul Slowly and Intensely itu mengambil latar industri hiburan Korea Selatan pada era 1960-an hingga 1980-an.

Hal tersebut disampaikan Gong Yoo saat menyapa penggemar dalam acara fanmeeting The Long Take di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu (17/10).

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Dia menjelaskan bahwa serial Netflix itu mengisahkan perjuangan anak-anak muda yang mempertaruhkan segalanya demi meraih kesuksesan.

Cerita dalam serial tersebut menggambarkan perjalanan dan proses pertumbuhan para pemuda yang berjuang mengejar impian di tengah kerasnya dunia hiburan pada masa itu.

Menurutnya, drama itu juga melibatkan sejumlah nama besar di industri hiburan Korea Selatan.

Gong Yoo bekerja sama dengan penulis naskah Noh Hee-kyung dan sutradara Lee Yoon-jung, yang sebelumnya menggarap drama Coffee Prince.

Serial itu juga dibintangi Song Hye-kyo. Aktor berusia 47 tahun tersebut mengatakan bahwa proses syuting berlangsung selama setahun, dengan tim produksi berkeliling ke berbagai wilayah di Korea Selatan.