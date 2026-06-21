Google Doodle Bertema Dangdut Meriahkan Hari Musik Dunia 2026

jpnn.com, JAKARTA - Google Indonesia menghadirkan Doodle spesial bertema dangdut guna merayakan Hari Musik Dunia yang jatuh 21 Juni 2026.

Melalui ilustrasi penuh warna dan gerak yang dinamis, desain itu dirancang khusus oleh desainer Ardhira Putra.

Desain itu menangkap esensi panggung dangdut yang dinamis dan penuh energi kebersamaan.

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?Ardhira menyatakan kebanggaannya dapat memvisualisasikan identitas musik Indonesia pada situs pencarian global.

"Bagi saya, dangdut adalah simbol inklusivitas, dengan perbedaan latar belakang yang ada. Kami semua bisa berdiri di lantai panggung yang sama, saling bertukar kebahagiaan, dan berdendang bersama untuk merayakan kekayaan budaya Indonesia," ujar Ardhira dalam siaran pers Google Indonesia di Jakarta, Minggu.

Country Marketing Manager Google Indonesia Muriel Makarim menjelaskan minat masyarakat terhadap musik Dangdut di platform digital menunjukkan pergerakan positif sepanjang tahun ini.

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Berdasarkan data Google Search, pencarian genre "Popdut" meningkat 30 persen, sementara "Disco Dangdut" naik 20 persen.

Lonjakan juga terjadi pada kata kunci terkait atmosfer hiburan, seperti "Dangdut Cafe" yang naik 90 persen dan "Konser Dangdut" sebesar 30 persen.