menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Smart Techno » Google Finance Mendapat Pembaruan Fitur, Simak Nih

Google Finance Mendapat Pembaruan Fitur, Simak Nih

Google Finance Mendapat Pembaruan Fitur, Simak Nih
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi Google Finance. Foto: The Guardian

jpnn.com, JAKARTA - Google Finance mengumumkan pembaruan fitur yang berbasis kecerdasan buatan (AI).

Dengan pembaruan itu, pengguna dapat mencari mendapatkan informasi soal keuangan menggunakan AI, mengakses alat grafik canggih, serta memperoleh data dan berita secara real-time.

Melalui fitur baru, pengguna bisa mengajukan pertanyaan detail seputar keuangan dan mendapatkan jawaban komprehensif dari AI yang dilengkapi tautan ke situs relevan.

Baca Juga:

Alih-alih mencari informasi saham satu per satu, pengguna dapat mengajukan pertanyaan kompleks sekaligus.

Google juga menambahkan alat grafik baru yang menurut perusahaan, membantu memvisualisasikan data keuangan lebih dari sekadar kinerja aset sederhana.

Pengguna kini dapat melihat indikator teknis seperti moving average envelopes, menyesuaikan tampilan dengan grafik candlestick, dan opsi visualisasi lainnya.

Baca Juga:

Selain itu, Google Finance kini menyediakan lebih banyak data pasar, termasuk komoditas dan mata uang kripto tambahan.

Layanan tersebut juga menampilkan berita keuangan utama secara real-time.

Google Finance mengumumkan pembaruan fitur yang berbasis kecerdasan buatan (AI). Memudahkan pengguna dapat informasi keuangan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI