Google Finance Mendapat Pembaruan Fitur, Simak Nih

jpnn.com, JAKARTA - Google Finance mengumumkan pembaruan fitur yang berbasis kecerdasan buatan (AI).

Dengan pembaruan itu, pengguna dapat mencari mendapatkan informasi soal keuangan menggunakan AI, mengakses alat grafik canggih, serta memperoleh data dan berita secara real-time.

Melalui fitur baru, pengguna bisa mengajukan pertanyaan detail seputar keuangan dan mendapatkan jawaban komprehensif dari AI yang dilengkapi tautan ke situs relevan.

Alih-alih mencari informasi saham satu per satu, pengguna dapat mengajukan pertanyaan kompleks sekaligus.

Google juga menambahkan alat grafik baru yang menurut perusahaan, membantu memvisualisasikan data keuangan lebih dari sekadar kinerja aset sederhana.

Pengguna kini dapat melihat indikator teknis seperti moving average envelopes, menyesuaikan tampilan dengan grafik candlestick, dan opsi visualisasi lainnya.

Selain itu, Google Finance kini menyediakan lebih banyak data pasar, termasuk komoditas dan mata uang kripto tambahan.

Layanan tersebut juga menampilkan berita keuangan utama secara real-time.