Google Maps Kini Dilengkapi Fitur Ask Maps, Ini Manfaatnya

jpnn.com, JAKARTA - Google menghadirkan fitur baru Ask Maps bagi pengguna Google Maps di Indonesia.

Mengandalkan kecerdasan buatan Gemini, fitur dirancang membantu pengguna mencari tempat, hingga menyusun rencana perjalanan dengan cara yang lebih praktis.

Ask Maps kini bisa digunakan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

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Sementara itu, dukungan untuk sejumlah bahasa lokal akan hadir secara bertahap dalam beberapa minggu mendatang.

Lewat fitur percakapan itu, pengguna tidak sekadar mencari lokasi.

Mereka bisa meminta rekomendasi berdasarkan kebutuhan, seperti menyusun rute tur motor selama tiga jam dengan pemandangan menarik, atau menemukan kafe yang tenang untuk berbincang.

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Ask Maps juga memanfaatkan informasi secara real time dan Personal Intelligence yang terhubung dengan akun Gmail.

Dengan begitu, Google Maps dapat memberikan rekomendasi yang lebih relevan berdasarkan informasi, seperti reservasi hotel atau tiket penerbangan pengguna.