Google Mengembangkan Fitur Quick Share dari Android ke iPhone
jpnn.com - Google sedang mengembangkan fitur Quick Share yang memungkinkan pengguna mengirim berkas atau file dengan mudah ke iPhone.
Hal itu ditemukan dalam versi terbaru layanan Google Play versi 25.34.31 beta.
Dari laporan Android Authority, melalui fitur itu pengguna Android bisa berbagi ke pemilik iPhone.
Menariknya, menu ini ditemukan ketika akun Google dinonaktifkan pada opsi Quick Share.
Hal tersebut menunjukkan kemungkinan bahwa penggunaan fitur Quick Share dengan iPhone membutuhkan lebih dahulu masuk ke akun Google.
Berbeda dengan konsep Quick Share yang diterapkan untuk sesama perangkat Android, karena pengguna bisa saja tidak masuk ke akun Google dan tetap bisa berbagi.
Meski begitu semua itu masih berupa spekulasi.
Mengingat fitur itu masih dalam pengembangan dan belum diketahui kapan versi stabilnya akan dirilis.
