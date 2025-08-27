menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Smart Techno » Google Mengembangkan Fitur Quick Share dari Android ke iPhone

Google Mengembangkan Fitur Quick Share dari Android ke iPhone

Google Mengembangkan Fitur Quick Share dari Android ke iPhone
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi Google kembangkan fitur Quick Share. Foto: The Guardian

jpnn.com - Google sedang mengembangkan fitur Quick Share yang memungkinkan pengguna mengirim berkas atau file dengan mudah ke iPhone.

Hal itu ditemukan dalam versi terbaru layanan Google Play versi 25.34.31 beta.

Dari laporan Android Authority, melalui fitur itu pengguna Android bisa berbagi ke pemilik iPhone.

Baca Juga:

Menariknya, menu ini ditemukan ketika akun Google dinonaktifkan pada opsi Quick Share.

Hal tersebut menunjukkan kemungkinan bahwa penggunaan fitur Quick Share dengan iPhone membutuhkan lebih dahulu masuk ke akun Google.

Berbeda dengan konsep Quick Share yang diterapkan untuk sesama perangkat Android, karena pengguna bisa saja tidak masuk ke akun Google dan tetap bisa berbagi.

Baca Juga:

Meski begitu semua itu masih berupa spekulasi.

Mengingat fitur itu masih dalam pengembangan dan belum diketahui kapan versi stabilnya akan dirilis.

Google sedang mengembangkan fitur Quick Share yang memungkinkan pengguna mengirim berkas atau file dengan mudah ke iPhone.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI