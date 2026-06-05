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Google Merilis Deretan Fitur Baru di Perangkat Android, Simak Nih

Google Merilis Deretan Fitur Baru di Perangkat Android, Simak Nih
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Ilustrasi perangkat Android. Foto: Phone Arena

jpnn.com, JAKARTA - Google melengkapi perangkat Android dengan sejumlah fitur baru, menjelang peluncuran sistem operasi Android 17.

Pembaruan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari keamanan, produktivitas, hingga hiburan.

Salah satu yang paling menarik ialah hadirnya teknologi pendeteksi panggilan penipuan yang lebih canggih, melalui aplikasi Google Phone.

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Lewat fitur itu, pengguna akan mendapatkan peringatan ketika menerima panggilan dari seseorang yang mengaku sebagai kontak yang tersimpan di ponsel, tetapi identitasnya tidak dapat diverifikasi.

Sistem bekerja dengan mengirimkan sinyal verifikasi secara real-time antarperangkat yang sama-sama menggunakan Google Phone.

Jika verifikasi gagal dilakukan, Android akan memberikan peringatan bahwa panggilan tersebut berpotensi merupakan upaya penipuan.

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Google memastikan proses verifikasi berlangsung aman, karena memanfaatkan teknologi Rich Communication Services (RCS) dengan enkripsi end-to-end.

Fitur keamanan tersebut tersedia untuk perangkat Android 12 ke atas yang menggunakan aplikasi Google Phone.

Google melengkapi perangkat Android dengan sejumlah fitur baru, menjelang peluncuran sistem operasi Android 17.

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