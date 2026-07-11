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Google Photos Kini Dilengkapi Fitur Video Remix

Google Photos Kini Dilengkapi Fitur Video Remix
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Google Photos dapat fitur baru. Ilustrasi logo Google. Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Google kembali menambah kemampuan kecerdasan artifisial (AI) ke dalam layanannya.

Kali ini, perusahaan teknologi tersebut mengenalkan fitur baru bernama Video Remix di Google Photos.

Fitur baru memungkinkan pengguna mengubah potongan video biasa menjadi lebih menarik hanya dengan beberapa ketukan.

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Proses penyuntingan dilakukan langsung melalui Google Photos, tanpa membutuhkan perangkat lunak khusus.

Video Remix didukung model AI Gemini Omni yang diklaim mampu mengolah berbagai jenis input menjadi kreasi baru.

Pengguna dapat menemukan fitur tersebut melalui tab Create di Google Photos.

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Kemampuannya cukup beragam. Pengguna bisa memperbaiki pencahayaan pada video yang gelap, mengganti latar belakang, hingga memberikan sentuhan artistik seperti efek cat air, lukisan cat minyak, atau sketsa.

“Sekarang, dengan Video Remix di Google Photos, Anda dapat mengubah video biasa menjadi momen yang layak dibagikan hanya dengan beberapa ketukan,” kata Google dalam keterangan resminya.

Google kembali menambah kemampuan kecerdasan artifisial (AI) ke dalam layanannya yaitu Video Remix di Google Photos.

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