Google Resmi Membatasi Akses ke Gemini AI Pro

jpnn.com - Pemberitahuan itu datang lewat sebuah surel singkat. Bagi pengguna paket Gemini AI Plus: akses mereka ke model AI kelas atas ini resmi dipangkas.

Mulai 13 November 2026, Google dipastikan memutus akses pelanggan paket Plus ke model AI Pro.

Kebijakan anyar itu terungkap setelah sejumlah pengguna di Reddit membagikan tangkapan layar surat pemberitahuan yang dikirimkan Google.

Keputusan ini terasa kontras dengan antusiasme yang sedang dibangun Google.

Pasalnya, pengumuman hadir tepat saat perusahaan bersiap meluncurkan Argon, model AI berkinerja tinggi terbaru di ekosistem Gemini.

Sayangnya, kecanggihan Gemini 4 Argon hanya disiapkan untuk mereka yang rela merogoh kocek lebih dalam melalui paket Gemini AI Pro dan Ultra.

Bagi pelanggan Gemini AI Plus yang membayar USD4,99 atau sekitar Rp89 ribu per bulan, ruang gerak kini makin terbatas.

Pilihannya cuma tersisa dua model yang lebih ringan, yaitu Gemini Flash dan Gemini Flash-Lite.