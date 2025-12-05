menu
Google Rilis Daftar Kata Kunci Terbanyak 2025, Ada Purbaya Tapi Tidak Nama Prabowo

Google resmi merilis daftar kata kunci yang paling banyak tahun 2025.. Ilustrasi Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Google resmi merilis daftar kata kunci yang paling banyak digunakan oleh pengguna mesin pencarinya di Indonesia selama tahun 2025.

Menariknya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa masuk daftar pencarian terbanyak. Tetapi dari daftar pencarian yang dirilis Google tidak ada nama Presiden RI Prabowo Subianto

Manajer Komunikasi Google Indonesia Feliciana Wienatahan mengatakan, ada tambahan dua kategori khusus dalam daftar pencarian populer Google tahun ini.

"Tahun ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kami mengeluarkan delapan kategori, tapi tahun ini yang spesial kita perdalam lagi ada dua kategori khusus dari cabang olahraga lari dan juga padel," kata dia dikutip Jumat (5/12).

Menurut dia, tahun ini ada empat tren yang menonjol dalam pencarian di Google.

Tren yang pertama, pencarian dalam kategori musik menunjukkan bahwa orang-orang semakin mengapresiasi kebudayaan dan karya musisi dalam negeri.

"Kami melihat suara Indonesia Timur atau budaya Indonesia Timur semakin meningkat, semakin banyak diapresiasi, tandanya kebanggaan kedaerahan semakin bisa diperluas ke nasional juga," ujar Feliciana.

Tren menonjol yang kedua, menurut dia, berkaitan dengan minat orang-orang untuk mempelajari hal-hal baru tentang teknologi dan keuangan.

