Google Tarik Gim Tentang Demonstrasi Hong Kong dari Play Store

jpnn.com - Google menghapus gim "The Revolution of Our Times" dari Play Store karena dianggap mengambil keuntungan dari demonstrasi di Hong Kong.

Juru bicara Google kepada The Wall Street Journal, melansir laman The Verge, mengatakan game tersebut melanggar kebijakan di Play Store tentang "kapitalisasi terhadap peristiwa sensitif, seperti berusaha mendapatkan uang dari konflik serius yang sudah berlangsung atau tragedi melalui sebuah gim."

Gim The Revolution of Our Times dapat diunduh secara gratis dari Google Play Store, namun, gim tersebut menjual item untuk gim di dalam aplikasi (in-app purchase) mulai dari 0,99 sampai USD 14,99.

Gim The Revolution of Our Times, sebelum dihapus, sudah diunduh lebih dari 1.000 kali.

Selain Google, Apple juga menghapus aplikasi pelacak HKmap.live yang mengumpulkan data dari pengguna (crowdsource) untuk melihat keberadaan polisi atau demonstran. (antara/jpnn)