Google.org Beri Dukungan US$3,5 Juta kepada Yayasan Edufarmers
jpnn.com, JAKARTA - Pertanian merupakan sektor vital di Asia Pasifik, menyerap sekitar 30 persen dari total populasi.
Namun, sektor ini menghadapi tekanan besar, terutama akibat perubahan iklim yang diperkirakan dapat menurunkan produktivitas tanaman hingga 50 persen di beberapa wilayah pada tahun 2050.
Di Asia Tenggara saja lebih dari 70 juta petani kecil menghadapi tantangan ini.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Google.org, lengan filantropi Google mengumumkan hibah senilai US$3,5 juta kepada Edufarmers International Foundation (Edufarmers), organisasi nirlaba yang telah menghadirkan solusi pertanian berbasis kecerdasan buatan (AI) bagi petani kecil di Indonesia.
Dana ini akan mendukung perluasan solusi ini ke Thailand dan Vietnam sehingga dapat menjangkau 200.000 petani kecil.
Edufarmers adalah penerima pertama dari APAC AI for Society Intiative senilai US$10 juta yang dikelola oleh Google.org di kawasan Asia-Pasifik.
Bersama mitra lokal, Edufarmers akan mengembangkan chatbot agronomi berbasis AI yang gratis dan disesuaikan dengan konteks lokal.
Teknologi ini membantu petani mendiagnosis penyakit tanaman melalui analisis gambar dan memberikan rekomendasi agronomi yang tepat untuk mendorong praktik pertanian yang lebih berkelanjutan.
Google.org memberikan dukungan sebesar US$3,5 juta kepada Yayasan Edufarmers untuk membawa AI kepada 200.000 petani kecil di Thailand dan Vietnam.
