GoPay Hadirkan Fitur DBL Indonesia, Bisa Voting Untuk Beri Dukungan

jpnn.com, JAKARTA - GoPay menjalin kerja sama dengan DBL Indonesia, sebagai Official Payment Partner di musim kompetisi 2026-2027.

Kolaborasi ini merupakan wujud GoPay untuk mendukung talenta muda basket Indonesia sekaligus menghadirkan pengalaman digital yang lebih praktis dan menyenangkan bagi para pemain, suporter, dan seluruh penggemar DBL.

Melalui kolaborasi ini, GoPay menghadirkan fitur DBL Indonesia di aplikasi GoPay yang memberikan kemudahan untuk membeli tiket menonton, sekaligus memberikan pengalaman seru bagi penggemar di luar lapangan pertandingan.

Baca Juga: Aplikasi GoPay Hadirkan fitur FAMS GG dan CHAMPS GG

Head of GoPay Wallet, Kelvin Timotius mengatakan kerja sama dengan DBL menjadi bagian dari upaya GoPay untuk semakin dekat dengan generasi muda melalui pengalaman digital yang lebih seru dan relevan.

"GoPay bangga bisa mendukung kemajuan talenta muda basket Indonesia melalui kolaborasi dengan DBL. Melalui fitur DBL Indonesia di aplikasi GoPay, pengguna kini dapat memberikan dukungan kepada sekolah favorit melalui voting, bermain game basket untuk mendapatkan hadiah, hingga mengecek jadwal dan skor pertandingan. Ke depannya, pengguna juga bisa melakukan pembelian tiket pertandingan melalui fitur ini," ujar Kelvin.

CEO DBL Indonesia, Azrul Ananda mengatakan kolaborasi ini sejalan dengan komitmen DBL Indonesia dalam menghadirkan inovasi teknologi untuk meningkatkan pengalaman kompetisi basket pelajar terbesar di Indonesia.

"Kami senang dapat berkolaborasi dengan GoPay untuk melanjutkan semangat inovasi tersebut. Melalui fitur DBL Indonesia di aplikasi GoPay, kami berharap para penggemar dapat tetap terhubung dengan kompetisi dan menikmati berbagai aktivitas interaktif, bahkan di luar hari pertandingan,” ungkap Azrul.

GoPay juga mengajak seluruh pelajar untuk memberikan dukungan kepada sekolahnya melalui fitur voting di aplikasi GoPay.