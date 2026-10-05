GoPay Kembali Meraih Apresiasi dari Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - GoPay mendapat penghargaan IN-Apps Digital Awards 2026 kategori Aplikasi Dompet Digital (E-Wallet)/Non-Perbankan dari Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif.

Penghargaan tersebut didapat atas kontribusi GoPay dalam menghadirkan layanan pembayaran digital yang aman, mudah, cepat, dan inovatif, sekaligus mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganugerahi Jakarta Investment Award 2026 bagi GoPay atas kontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan ekosistem investasi di Jakarta, melalui kategori Penanaman Modal Dalam Negeri.

Direktur Bisnis Konsumen GoPay Kelvin Timotius mengatakan kedua penghargaan ini sebagai wujud komitmen GoPay untuk menjadi mitra strategis pemerintah,.

“GoPay berkomitmen mendukung dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, melalui inovasi layanan keuangan yang mudah untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang," ujar Kelvin.

"Sejalan dengan hal tersebut, GoPay juga berupaya senantiasa menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjalankan kebijakan pengembangan ekonomi digital yang membawa manfaat untuk seluruh lapisan masyarakat. Kami juga bertekad untuk terus memperkuat ekosistem digital dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia," imbuhnya.

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Kelvin menuturkan sejak hadir pada 2023, aplikasi GoPay terus bertransformasi hingga kini menjadi aplikasi yang memiliki layanan keuangan komprehensif dengan berbagai terobosan inovatif seperti pemanfaatan AI untuk peningkatan layanan dan keamanan.

Secara nasional, GoPay mendorong inklusi keuangan digital melalui QRIS, edukasi keuangan, dan kampanye seperti Pintar Bareng GoPay dan Judi Pasti Rugi.