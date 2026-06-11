GoPay Merchant Hadirkan Fitur Tagih via QRIS, Penjual Kini Makin Praktis Terima Pembayaran

jpnn.com, JAKARTA - GoPay Merchant menghadirkan fitur terbaru yaitu “Tagih via QRIS” untuk mempermudah social seller menagih dan menerima pembayaran melalui QRIS tanpa perlu bertatap muka dengan pelanggan.

Social seller adalah penjual yang menggunakan platform media sosial untuk berjualan produk dan berinteraksi dengan pelanggan.

Melalui fitur “Tagih via QRIS”, social seller cukup masuk ke aplikasi GoPay Merchant, menentukan nominal transaksi yang harus dibayar, kemudian mengirimkan QRIS ke pelanggan melalui WhatsApp, Instagram, LINE, Facebook Messenger, atau berbagai kanal pesan digital lainnya.

“Fitur Tagih via QRIS selain hadir untuk menyederhanakan proses pembayaran, juga lebih aman bagi social seller. Mereka tidak perlu lagi membagikan nomor rekening, meminta bukti transfer, atau mengecek pembayaran secara manual. Setiap transaksi tercatat otomatis di aplikasi GoPay Merchant, sehingga pembayaran lebih mudah dipantau," ujar Head of GoPay Merchant, Haryanto Tanjo.

"Selain itu, dana bisnis juga tetap terpisah dari rekening pribadi, membantu pengelolaan keuangan yang lebih rapi dan profesional. Pengelolaan bisnis menjadi lebih praktis, efisien, dan bebas repot," imbuhnya.

Haryanto menambahkan pengalaman pelanggan juga menjadi lebih praktis, tanpa dikenakan biaya apapun.

Pelanggan dapat membayar melalui aplikasi perbankan atau e-wallet yang mendukung QRIS, menggunakan berbagai sumber dana termasuk rekening bank, saldo uang elektronik, paylater, dan kartu kredit.

Khusus pengguna aplikasi GoPay, prosesnya lebih seamless; cukup klik tautan yang dikirim bersama QRIS untuk langsung menuju laman pembayaran dengan nominal yang terisi otomatis.