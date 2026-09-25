GoPay Next Hadir di Bandung, Gratis Khusus Untuk Generasi Muda

jpnn.com, BANDUNG - Aplikasi GoPay meluncurkan program membership GoPay Next, program khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan generasi muda berusia 17 hingga 24 tahun.

Program membership GoPay Next bisa diakses secara gratis.

Seluruh pengguna generasi muda cukup mengundang atau menerima undangan dari teman untuk bergabung dan menikmati berbagai manfaat yang dirancang sesuai kebutuhan harian anak muda.

Melalui GoPay Next, pengguna yang telah mendaftar dapat menikmati berbagai keuntungan eksklusif agar lebih hemat dan terjangkau dalam memenuhi kebutuhan harian.

Keuntungan tersebut mencakup kebutuhan untuk transaksi harian berupa gratis biaya top up dan transfer ke berbagai bank maupun e-wallet, serta cashback transaksi di GoPay Games dan GoPay Investasi.

Keuntungan GoPay Next juga dapat meringankan pengeluaran transportasi harian lewat voucher GoRide dan kebutuhan konsumsi dengan gratis ongkir GoFood.

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Kelvin Timotius Head of GoPay Wallet menyampaikan GoPay Next hadir sebagai bentuk dukungan nyata GoPay bagi generasi muda yang sedang memasuki fase baru dalam hidupnya.

“Pengguna di rentang usia 17 sampai 24 tahun mulai melakukan berbagai aktivitas secara mandiri, mulai dari menghasilkan pendapatan, mengelola finansial harian, memenuhi kebutuhan sehari-hari, hingga bepergian. Lewat membership gratis ini, kami ingin mendampingi setiap langkah mereka saat mulai memegang kendali atas pilihan finansial dan kesehariannya agar terasa lebih lebih praktis dan hemat melalui berbagai keuntungan di GoPay Next,” ujar Kelvin.