jpnn.com, JAKARTA - GoPay memperluas program membership gratis GoPay NEXT ke seluruh Indonesia untuk memudahkan anak muda mengakses layanan keuangan digital.

GoPay NEXT menawarkan berbagai manfaat untuk mendukung aktivitas sehari-hari, mulai dari mobilitas, kuliner, hiburan, hingga investasi yang lebih terjangkau.

Kelvin Timotius, Direktur Bisnis Konsumen GoPay mengatakan ekspansi program GoPay NEXT merupakan langkah lanjutan setelah sebelumnya mendapat respons positif saat pertama kali diluncurkan di Bandung pada September 2026.

Baca Juga: Kembalian Belanja di Alfamart Bisa Jadi Saldo GoPay

Menurut Kelvin kehadiran program ini sejalan dengan semangat pemerintah mendorong digitalisasi dan inklusi keuangan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Sejak GoPay NEXT diluncurkan, kami melihat semakin banyak anak muda menggunakan layanan keuangan digital GoPay dalam keseharian mereka. Data internal kami mencatat adanya peningkatan transaksi non-tunai harian pada pengguna usia 17–24 tahun, ” jelas Kelvin.

"Melihat dampak positif GoPay NEXT di Bandung, kini kami membawa GoPay NEXT ke lebih banyak daerah agar semakin banyak anak muda Indonesia mengenal dan memanfaatkan layanan keuangan digital dengan aman dan bijak," imbuhnya.

GoPay NEXT juga merupakan bentuk dukungan GoPay bagi generasi muda yang sedang memasuki fase baru dalam hidupnya.

“Di rentang usia 17 sampai 24 tahun, anak muda mulai membangun kemandirian finansial, mulai dari memperoleh penghasilan, hingga mengelola keuangan sehari-hari. Lewat membership gratis GoPay NEXT, kami ingin membantu anak muda membangun kebiasaan finansial yang baik sejak awal, sekaligus mendukung kebutuhan dan aktivitas sehari-hari mereka,” papar Kelvin.