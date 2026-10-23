GoPay Permudah Investasi Emas Digital Mulai Rp1.000

jpnn.com, JAKARTA - GoPay meluncurkan fitur GoPay Investasi bagi pengguna agar mudah berinvestasi dengan aman, nyaman dan tanpa perlu modal besar.

Kelvin Timotius Direktur Bisnis Konsumen GoPay mengatakan sebagai langkah awal, GoPay menghadirkan GoPay Emas Digital by Treasury, produk investasi hasil kerja sama dengan PT Indonesia Logam Pratama, yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual emas digital dengan harga terjangkau secara instan.

Produk ini bisa dibeli dengan rekening yang terpisah dari rekening transaksi harian, mendorong pengguna agar lebih disiplin untuk memulai kebiasaan berinvestasi.

Kelvin menuturkan inovasi ini lahir di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan perlindungan nilai aset, termasuk di antaranya dengan investasi pada emas, namun masih menghadapi sejumlah kendala.

“Laporan Gold Demand Trends dari World Gold Council pada Juli 2026 menyatakan permintaan emas di Indonesia mencapai 15 ton di kuartal II 2026 atau naik signifikan hingga 40% secara year-on-year," ujar Kelvin.

"Namun, riset kami terhadap kelompok usia 25–30 tahun menunjukkan masih ada sejumlah hambatan dalam berinvestasi emas, seperti keterbatasan waktu untuk datang ke gerai fisik, keterbatasan stok emas fisik di pasaran, hingga risiko kehilangan atau pencurian," imbuhnya.

Sebagai perusahaan teknologi, sambung Kelvin, fokus perusahaan adalah menghadirkan inovasi produk yang bisa menyelesaikan masalah tersebut.

"Oleh karena itu, kami meluncurkan produk investasi emas digital untuk membuka akses agar siapa pun dapat membuat uang mereka bertumbuh dengan aman di aplikasi GoPay,” tutur Kelvin.