GOR Bulu Tangkis di Brebes Roboh, 3 Orang Meninggal Dunia

jpnn.com - SEMARANG - GOR bulutangkis di di Desa Dukuhturi, Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, roboh pada Minggu (30/8). Robohnya bangunan tersebut mengakibatkan tiga orang meninggal dunia. Saat ini, aparat kepolisian tengah mengusut kejadian tersebut.

Kepala Kepolisian Sektor Bumiayu Edi Mardianto mengatakan material bangunan gedung bulu tangkis tersebut menimpa tiga rumah yang ada di depannya.

Petugas TNI, Polri, dan warga yang melakukan pencarian di puing-puing bangunan roboh tersebut menemukan dua anak dalam kondisi meninggal dunia.

"Dua korban awal merupakan anak-anak, langsung dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut," katanya.

Proses pencarian berlanjut hingga ditemukan korban ketiga yang merupakan seorang laki-laki berusia 82 tahun.

Seluruh korban merupakan warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian.

Edi menuturkan petugas gabungan bersama warga sekitar membersihkan lokasi dari sisa-sisa reruntuhan bangunan.

Edi mengimbau warga sekitar untuk tidak mendekat ke tempat kejadian mengingat kondisi bangunan yang roboh masih sangat rawan.