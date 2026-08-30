GOR Bulu Tangkis di Brebes Roboh Timpa Rumah, Tiga Orang Tewas Termasuk Anak-Anak
jpnn.com, SEMARANG - GOR bulu tangkis di Desa Dukuhturi, Bumiayu, Kabupaten Brebes, roboh dan menimpa deretan rumah di sekitarnya pada Minggu (30/8/2026). Insiden tersebut mengakibatkan tiga orang meninggal dunia di lokasi kejadian.
Aparat kepolisian menyelidiki peristiwa robohnya bangunan gedung olahraga bulu tangkis di Desa Dukuhturi, Bumiayu, Kabupaten Brebes, Minggu, yang mengakibatkan tiga orang meninggal dunia.
Kepala Kepolisian Sektor Bumiayu Edi Mardianto mengatakan material bangunan gedung bulu tangkis tersebut menimpa tiga rumah yang ada di depannya.
Petugas TNI, polisi, dan warga yang melakukan pencarian di puing-puing bangunan roboh tersebut menemukan dua anak dalam kondisi meninggal dunia.
"Dua korban awal merupakan anak-anak, langsung dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut," katanya.
Proses pencarian masih berlanjut hingga ditemukan korban ketiga yang merupakan seorang laki-laki berusia 82 tahun.
Seluruh korban merupakan warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian.
Ia menuturkan petugas gabungan bersama warga sekitar membersihkan lokasi dari sisa-sisa reruntuhan bangunan.
GOR bulu tangkis di Desa Dukuhturi, Bumiayu, Kabupaten Brebes, roboh dan menimpa deretan rumah di sekitarnya pada Minggu (30/8/2026). Tiga orang tewas.
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