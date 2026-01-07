GOR Terpadu A. Yani Bersolek Menjelang Laga Pembuka Proliga 2026

jpnn.com, JAKARTA - Kota Pontianak mendapatkan kehormatan menggelar laga perdana Proliga 2026 pada Kamis (8/1).

Rencananya GOR Terpadu A. Yani akan menjadi venue pembuka ajang akbar voli Tanah Air tersebut.

Nantinya stadion olahraga berkapasitas 6 ribu penonton tersebut akan menjadi kandang dari Jakarta Popsivo Polwan serta Jakarta Bhayangkara Presisi.

Sekretaris tim PBV. Polri Yudhi Hery Setiawan mengungkapkan pihaknya sudah mempersiapkan dengan matang sebagai tuan rumah.

Wajar seluruh persiapan dilakukan mengingat venue tersebut rencananya akan menjadi tempat penyelenggaraan AVC Men's Champions League 2026 pada Mei mendatang.

“Venue tentunya sudah dipersiapkan dengan baik dan diharapkan menjadi role model dalam menyelenggarakan event Proliga,” kata mantan Kapolres Kota Blitar tersebut saat dihubungi JPNN.com, Rabu (7/1).

“Kami juga siap menyelenggarakan AVC bulan Mei,” ungkapnya.

GOR Terpadu A. Yani mempersiapkan diri dengan menyediakan pendingin ruangan.