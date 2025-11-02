Gorilla Biscuits Dipastikan Tampil di Hammersonic 2026

jpnn.com, JAKARTA - Band hardcore legendaris asal New York, Gorilla Biscuits dipastikan akan tampil di Indonesia, tepatnya dalam Hammersonic Festival 2026.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh promotor Hammersonic 2026, Ravel Entertainment melalui akun resmi di Instagram.

"Mereka (Gorilla Biscuits) datang. Kamu tahu apa yang harus dilakukan," ungkap akun @hammersonicfest, Sabtu (1/11).

Gorilla Biscuits dijadwalkan tampil pada hari pertama Hammersonic 2026 yakni 2 Mei 2026.

Ini merupakan momen pertama bagi band yang kini diperkuat oleh Anthony 'Civ' Civarelli, Walter Schreifels, Arthur Smilios dan Luke Abbey itu tampil di Jakarta.

Selain memastikan kehadiran Gorilla Biscuits, Hammersonic Fest 2026 juga telah mengumumkan line-up tambahan.

Nama-nama yang baru diumumkan yakni, The Story So Far, Jinjer, Counterparts, dan Lastelle. Selanjutnya ada Parkway Drive, Fleshgod Apocalypse, A Skylit Drive, dan Blessthefall.

My Chemical Romance (MCR) juga dipastikan tampil sebagai headliner, didampingi band-band ternama seperti New Found Glory, Of Mice & Men, Memphis May Fire, dan Knuckle Puck.