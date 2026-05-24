Gospel Java Jazz 2026 di PIK, Ada Frank McComb dan Barry Likumahuwa

jpnn.com, JAKARTA - Sebuah pertunjukan musik bertitel Gospel Java Jazz 2026 bakal digelar di Swissotel Jakarta PIK Avenue, Jakarta Utara, Minggu (31/5).

Show perpaduan jaz, gospel, soul, dan musik rohani itu dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.30 WIB.

Flyer resmi dari penyelenggara Gospel Java Jazz 2026 mengabarkan kegiatan itu terbuka untuk pengunjung dengan keterangan free entry for believers.

Kehadirannya juga beririsan dengan penyelenggaraan myBCA International Java Jazz Festival 2026.

Festival jaz terbesar se-Asia Tenggara itu akan berlangsung pada 29 - 31 Mei 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).

Adapun Gospel Java Jazz 2026 akan menampilkan Barry Likumahuwa bersama gospel singers. Selain itu, musikus asal Amerika Serikat Frank McComb juga akan hadir sebagai salah satu penampil utama.

Baca Juga: Thee Sacred Souls Beri Kejutan Sebelum Tampil di Java Jazz Festival 2026

Format show Gospel Java Jazz 2026 akan menghadirkan suasana lain. Perpaduan jaz, gospel, soul, dan musik rohani akan menjadikannya berbeda dari konser musik pada umumnya.

Frank McComb bukan nama asing dalam kancah soul dan jaz. Situs resmi Java Jazz mencatatnya sebagai musikus dengan kekuatan vokal dan permainan piano yang membuatnya dikenal di ranah soul, jazz, blues, pop, R&B, dan gospel.