Goto Bagikan Ratusan Rompi Khusus untuk Pengemudi Ojek Online Tuna Rungu

jpnn.com, JAKARTA - GoTo melalui Yayasan GoTo Merah Putih (YGMP) membagikan ratusan rompi khusus kepada mitra driver penyandang tunarungu.

Inisiatif tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Disabilitias Internasional.

Pembagian rompi khusus dilakukan sebagai simbol apresiasi dan dukungan perusahaan atas dedikasi para mitra dalam bekerja.

Ketua Yayasan GoTo Merah Putih, Amelia Sutanto menyatakan inisiatif ini menjadi bagian dari komitmen YGMP untuk terus menghadirkan ekosistem yang aman, setara, dan inklusif.

“Dengan menghadirkan rompi khusus ini, kami berharap mitra driver penyandang tunarungu dapat bekerja dengan lebih nyaman, dan pengguna pun dapat berinteraksi dengan mereka lebih mudah," kata Amelia dalam keterangannya, dikutip Jumat (5/12).

Rompi tersebut dirancang secara spesifik sebagai alat identifikasi bagi para mitra di jalanan.

Tujuannya, membantu pelanggan memahami kondisi mitra driver penyandang tunarungu segera setelah bertemu, sekaligus meminimalisir kesalahpahaman yang mungkin terjadi saat berinteraksi selama perjalanan.

Pembagian rompi khusus dilakukan secara simbolis kepada perwakilan mitra driver penyandang tunarungu di Kantor Gojek Kemang Timur, Jakarta.