jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GP Al-Washliyah) menilai Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad punya kapasitas, pengalaman, dan rekam jejak yang layak dipertimbangkan untuk menjadi Wakil Presiden (Wapres) mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum PP GP Al-Washliyah Aminullah Siagian memandang ada lima perspektif utama yang membuat Dasco tepat menjadi Wapres.

Di antaranya, kemampuan komunikasi dan koordinasi politik, pengalaman membangun organisasi politik, latar belakang pendidikan dan profesional, potensi menjaga kesinambungan pemerintahan, serta pemahaman terhadap hukum, kelembagaan, dan tata kelola pemerintahan.

"Kepemimpinan nasional membutuhkan lebih dari sekadar popularitas. Dibutuhkan kapasitas, pengalaman, kemampuan membangun komunikasi lintas kekuatan politik, serta pemahaman yang kuat terhadap tata kelola pemerintahan. Kami melihat sejumlah modal tersebut ada pada diri Profesor Sufmi Dasco Ahmad," kata Aminullah di Jakarta, Jumat, 20 November 2026.

Bagi Aminullah, pengalaman Dasco dalam komunikasi dan koordinasi politik menjadi salah satu keunggulan penting.

Dia menyebut posisi strategis yang diemban Dasco di Legislatif menuntut kemampuan mengelola perbedaan pandangan, membangun komunikasi lintas kekuatan politik, serta mencari titik temu dalam proses pengambilan keputusan nasional.

"Stabilitas pemerintahan tidak cukup dibangun dengan kekuatan politik semata. Harus ada komunikasi, koordinasi, dan kemampuan menjembatani berbagai kepentingan. Pengalaman Pak Dasco dalam membangun komunikasi politik menjadi modal strategis untuk memperkuat konsolidasi nasional," katanya.

Tak hanya itu, Aminullah mengatakan Dasco dari sisi organisasi politik pun punya segudang pengalaman.