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GP Ansor Banten Minta Kader Tak Mudah Terpancing Provokasi

GP Ansor Banten Minta Kader Tak Mudah Terpancing Provokasi
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Pelantikan Pengurus GP Ansor Kota Tangerang. Foto: Sumber JPNN

jpnn.com - KOTA TANGERANG - Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Banten memints seluruh kadernya di Tangerang Raya ikut menjaga situasi kondusif dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak mana pun.

PW GP Ansor Banten menekankan pentingnya kader tetap tenang, menjaga komunikasi, serta mengedepankan sikap yang sejuk dalam menghadapi berbagai situasi.

Ketua PW GP Ansor Provinsi Banten Tb. Adam Ma'rifat meminta kader Ansor tidak mudah terpancing oleh provokasi pihak mana pun.

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Menurutnya, kader harus mampu menjaga suasana tetap aman dan kondusif di tengah berbagai dinamika yang berkembang.

“Intinya, kader Ansor se-Tangerang Raya kami instruksikan untuk turut serta menjaga situasi dan kondisi agar tetap kondusif. Jangan terprovokasi pihak mana pun,” ujarnya.

Dia  menegaskan, pesan tersebut menjadi bagian penting dari konsolidasi organisasi.

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Kader Ansor diharapkan dapat menyikapi setiap persoalan dengan kepala dingin dan tidak mengambil langkah yang justru memperkeruh keadaan.

“Jangan sampai ada kader yang terprovokasi. Harus bersama-sama menjaga keamanan di Tangerang Raya,” katanya.

Semoga GP Ansor Kota Tangerang yang baru dilantik dapat menjalankan amanah organisasi dengan baik. Aamiin.

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