JPNN.com » Nasional » Humaniora » GP Ansor Gerakkan Ekonomi Rakyat Lewat Puluhan Ribu Kampung Peternakan Ayam Terpadu di Indonesia

GP Ansor Gerakkan Ekonomi Rakyat Lewat Puluhan Ribu Kampung Peternakan Ayam Terpadu di Indonesia

GP Ansor Gerakkan Ekonomi Rakyat Lewat Puluhan Ribu Kampung Peternakan Ayam Terpadu di Indonesia
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor Addin Jauharudin menghadiri IDS 2025 bertema National Pride Through Local Product: Strengthening National Identity di Jakarta Convention Center, Kamis (9/10/2025).

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor Addin Jauharudin menghadiri IDS 2025 bertema National Pride Through Local Product: Strengthening National Identity di Jakarta Convention Center, Kamis (9/10/2025).

Dalam kesempatan ini, Addin yang didapuk sebagai pembicara memaparkan tentang potensi bisnis berbasis pedesaan dengan produk-produk lokal unggulan.

Salah satunya melalui pembentukan kelompok usaha gotong royong dan pembangunan kampung peternakan ayam terpadu di seluruh Indonesia. Program yang bakal difokuskan di ekonomi pedesaan itu diperkirakan mampu membuka jutaan lapangan kerja baru.

“Estimasi kami, langkah ini dapat membuka sekitar 1,5 juta lapangan kerja baru dan nilai ekonomi menembus Rp 115 triliun per tahun dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa, serta menjadi simbol kecintaan terhadap produk-produk lokal sebagai bentuk nyata kontribusi generasi muda bagi bangsa,” jelasnya di hadapan para peserta.

Addin merinci, program yang menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Ansor (BUMA) tersebut akan melibatkan 22.800 desa, 100 kader per desa, sehingga total produksi mencapai 2,05 juta ton per tahun.

Selain bergerak di sektor hulu, GP Ansor juga berencana akan menerapkan program kerja nasional yang dijadwalkan akan diluncurkan pada 17 Oktober 2025 mendatang. Pada setiap programnya, GP Ansor terus mendorong para pemuda Indonesia untuk mencintai dan mendukung produk lokal melalui berbagai inisiatif ekonomi berbasis masyarakat.

Salah satu langkah nyata dilakukan melalui wadah ekonomi penggerak utama dalam membangun kemandirian ekonomi nasional.

“BUMA ini adalah satu wadah ekonomi yang bergerak pada tiga hal. Melalui pendekatan korporasi, pendekatan personal, dan pendekatan komunitas ekonomi,” ungkap Addin.

Badan Usaha Milik Ansor (BUMA) akan melibatkan 22.800 desa, 100 kader per desa, sehingga total produksi mencapai 2,05 juta ton per tahun.

