GPI Rayakan Milad ke-8, Gelar Sidang Dewan Organisasi di Bogor, Ini Hasilnya

jpnn.com, BOGOR - Gerakan Pemuda Islam (GPI) memperingati Milad ke-81 sekaligus menggelar Sidang Dewan Organisasi (SDO) di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/10/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Kodim 0606 Kota Bogor tersebut dihadiri ratusan kader dan pengurus GPI dari berbagai daerah di Indonesia.

Sejumlah tokoh dan pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Sekretaris Dewan Penasihat PP GPI sekaligus Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Dr. Agust Jovan Latuconsina.

Hadir pula Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Wakil Ketua Dewan Syuro PP GPI KH. Sayyid Hamidan, Komandan Kodim 0606 Kota Bogor Kolonel Kav. Gan Gan Rusgandara, serta Pimpinan BAZNAS RI Bidang Mobilisasi dan Pengumpulan Rizaludin Kurniawan.

Hadir pula jajaran Pimpinan Pusat GPI, termasuk Ketua Umum PP GPI Khoirul Amin, Sekretaris Jenderal PP GPI Fery Dermawan, serta para pengurus Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah GPI dari berbagai wilayah Indonesia.

Kehadiran para tokoh tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Milad ke-81 sekaligus forum konsolidasi organisasi melalui SDO.

"Momentum milad menjadi bagian penting bagi organisasi untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan GPI sekaligus melihat tantangan yang dihadapi pemuda Islam di tengah perkembangan sosial dan pembangunan nasional," kata Agust Jovan.

Pembukaan tersebut menandai dimulainya rangkaian kegiatan organisasi yang mempertemukan kader dan pengurus GPI dari berbagai wilayah Indonesia.