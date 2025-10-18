GPN 08 Beri Kado Istimewa untuk Prabowo yang Berulang Tahun ke-74

jpnn.com - GPN 08 mempersembahkan kado istimewa kepada Presiden Prabowo Subianto yang genap berusia 74 tahun pada Jumat, 17 Oktober 2025.

Bingkisan kado istimewa itu berupa pelaksanaan syukuran “The Power of Eigth” tanggal 28 Oktober 2025 yang akan dihadiri ribuan relawan GPN 08 berupa rariungan rakyat “Ngaliwet Sareng Bapak Presiden RI”, sekaligus peluncuran biofertilizer standart FAO “Poepoek 08” dan Gelaran Kuliner Khas Nusantara.

“Bukti dukungan GPN 08 pasca berhasil memenangkan Prabowo-Gibran adalah unjuk karya dan kinerja organisasi di dalam mendukung program Presiden khususnya di bidang pangan, koperasi dan UMKM,” jelas ketua umum Gerakan Persatuan Nasional Nol Delapan (GPN 08) H. Safrin Sofyan, Jumat (17/10).

Ketua Komite Ekonomi Nasional dan Sekjen Ad Interim GPN 08 Tony Setiawan memaparkan bahwa saat ini GPN 08 tengah menjalin hubungan kerjasama dengan salah satu anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua (KEP3) Jhon Gluba Gebze terkait penanaman komoditas khusus sweet shorgum dan sun flower seluas 3.000 hektare di Papua Selatan.

Menurutnya, kawasan ini akan menjadi pilot area di mana Indonesia akan menjadi kekuatan baru di komoditas global pangan energi melalui ujung timur Indonesia.

"Di ujung barat Indonesia GPN 08 kedapatan untuk bisa menanam kedua komoditas global tersebut di Kabupaten Bener Meriah Aceh Tengah seluas 50 ribu hektare serta kawasan pertanian-ternak terintegrasi seluas 13 hektare di kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat,” imbuh Tony

Khusus DI Aceh, DPP GPN 08 menugaskan anggota Komite Ekonomi Nasional Samsulni bersama Ketua DPD Aceh Said Rahmadi mempersiapkan program Ketahanan Pangan Terpadu bagi mantan kombatan GAM dan korban konflik, termasuk akselerasi Dapur MBG khusus.

“Kami di GPN 08 hanya ingin mengisi kemenangan Prabowo-Gibran dengan bukti nyata sesuai pedoman Asta Cita beliau. Apabila ada yang menghambat kerja kami berarti menghambat Presiden. Dan kami tidak akan tinggal diam,” pungkas Safrin. (esy/jpnn)



