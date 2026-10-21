GPS.id Enterprise Hadirkan Sistem Manajemen Armada Berbasis Solusi

jpnn.com, JAKARTA - PT Super Spring memperkenalkan GPS.id Enterprise sebagai platform manajemen armada yang mengedepankan pendekatan solution-based, dengan menempatkan kebutuhan bisnis pelanggan sebagai dasar dalam menentukan solusi pengelolaan armada.

Melalui pendekatan “Built Around Your Business”, GPS.id Enterprise memungkinkan perusahaan menyesuaikan kapabilitas manajemen armada dengan kebutuhan, prioritas dan karakteristik operasional masing-masing.

Mengusung tema “Your Fleet, Your Rules”, GPS.id Enterprise hadir untuk membawa pendekatan baru dalam pengelolaan armada perusahaan

Arianto Furiady, CEO & Co-Founder PT Super Spring menyampaikan bahwa, setiap bisnis memiliki kebutuhan operasional yang unik dan memerlukan pendekatan solusi yang sesuai dengan cara mereka bekerja.

“Selama ini, GPS.id dikenal melalui solusi GPS tracker yang memungkinkan pengguna memantau lokasi dan aktivitas kendaraan. Dalam pendekatan tersebut, kemampuan dan fitur yang tersedia berkaitan erat dengan perangkat keras yang digunakan,” ucap Arianto usai melakukan peresmian GPS.id Enterprise pada Selasa, (20/10) di Jakarta.

Namun, lanjut Arianto, kebutuhan perusahaan dalam mengelola armada jauh melampaui pemantauan lokasi kendaraan.

Perusahaan juga perlu mengelola produktivitas operasional, pemeliharaan aset, aktivitas pengemudi, hingga aspek finansial yang memengaruhi kinerja bisnis.

“GPS.id Enterprise dikembangkan untuk memperluas pendekatan tersebut. Alih-alih memulai dari perangkat dan fitur yang tersedia, platform ini menempatkan kebutuhan pelanggan, tantangan operasional, serta tujuan bisnis sebagai titik awal dalam menentukan solusi yang relevan,” terangnya.