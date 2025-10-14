Grab Angkat 3 Kuliner Bali di Festival Gastronomi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Tiga kuliner legendaris asal Bali—Warung Nasi Ayam Bu Oki, Pie Susu Asli Enaaak, dan Bolu Jadul Bali - menjadi representasi cita rasa Pulau Dewata dalam Artisan Food Market.

Kegiatan itu bagian dari rangkaian Wonderful Indonesia Gourmet: Festival of Gastronomy di Denpasar, 30 September - 1 Oktober 2025.

Ketiganya merupakan Mitra Merchant Grab Indonesia yang dihadirkan untuk memperkenalkan kuliner khas Bali kepada pengunjung lokal maupun mancanegara.

Partisipasi itu juga menegaskan komitmen Grab dalam mendukung UMKM kuliner dan promosi pariwisata Indonesia.

Pemilik Warung Nasi Ayam Bu Oki, Ni Luh Sri Maryawati, mengaku bangga bisa membawa racikan sambal khas Bali ke panggung nasional.

“Sejak bergabung dengan GrabFood pada 2019, usaha kami berkembang pesat hingga punya enam cabang,” ungkap Ni Luh.

Sementara itu, pengelola Pie Susu Asli Enaaak, Putu Ariani Agustine, menyebut ajang ini membuka peluang baru.

“Grab membantu kami memperluas jangkauan dan memperkenalkan pie susu sebagai oleh-oleh khas Bali,” katanya.