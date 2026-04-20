Grab Bersama Disbud Jakarta Mempromosikan Budaya Ibu Kota kepada Wisatawan Internasional

Grab Bersama Disbud Jakarta Mempromosikan Budaya Ibu Kota kepada Wisatawan Internasional

GrabX Mini Festival di Kota Tua Jakarta. Foto: grab

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah lanskap bersejarah Kota Tua Jakarta, Grab Indonesia bersama Dinas Kebudayaan DKI Jakarta menghadirkan GrabX Mini Festival.

Grab dan Prmda DKI menghadirkan festival yang mempertemukan antara teknologi, budaya, dan pengalaman lokal yang dikemas ringan juga berkesan.

Festival menjadi bagian dari rangkaian GrabX 2026, sekaligus panggung bagi lebih dari 150 konten kreator dari Asia Tenggara untuk mengenal Jakarta secara lebih dekat.

Bukan sekadar tur biasa, mereka diajak menyelami kota lewat pengalaman imersif—mulai dari menelusuri Museum Sejarah Jakarta hingga mencoba mewarnai wayang di Museum Wayang.

Di sela aktivitas, nuansa Betawi terasa kental lewat pertunjukan Keroncong Kemayoran, Tari Yapong, hingga kemunculan ondel-ondel yang ikonik.

Pendekatan itu tak hanya memperkenalkan budaya sebagai tontonan, tetapi juga pengalaman yang bisa dirasakan langsung.

Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Mochamad Miftahulloh Tamary, menilai kolaborasi dengan sektor swasta seperti Grab membuka akses baru dalam memperkenalkan budaya lokal ke panggung internasional.

Dia juga menyebut kegiatan semacam ini turut mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan, sekaligus menyambut momentum menuju lima abad Jakarta.

