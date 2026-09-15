Grab dan OVO Finansial Edukasi 1.400 Mitra GrabMerchant Seputar Bisnis & Keuangan

jpnn.com, JAKARTA - Teras Perwira 2026 besutan Grab dan OVO Finansial dibuka di Makassar pada 19 Agustus dan ditutup di Palembang dan Semarang pada & September 2026.

(Temu Ramah Sapa dan Sharing Perkumpulan Wirausaha) Spesial Ulang Tahun 2026 di 10 kota di Indonesia, yaitu Medan, Bandung, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, Balikpapan, dan Jakarta.

Berlangsung sepanjang Agustus hingga awal September 2026 dalam rangka memperingati Hari UMKM Nasional (12 Agustus) dan Bulan Literasi Keuangan 2026 yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rangkaian tahun ini menjangkau 1.400 Mitra GrabMerchant.

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Director of Commercial Grab Indonesia Roy Nugroho menyampaikan mengusung tema “Cerdas Jualannya, Tangguh Usahanya”, program ini menjadi ruang bagi Mitra GrabMerchant untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan mengembangkan usaha melalui pemanfaatan teknologi, penguatan literasi keuangan, serta kolaborasi.

“Di tengah beragamnya pilihan konsumen, tantangan bukan hanya menghadirkan produk yang relevan, tetapi juga memastikan produk tersebut mudah ditemukan dan menjangkau konsumen,” kata Roy dalam keterangannya, Selasa (15/9).

Melihat kondisi itu, merchant perlu memahami tren dan perilaku konsumen, meningkatkan visibilitas produk, berinovasi melalui kolaborasi, serta memanfaatkan data dan teknologi seperti GrabAds dan Asisten AI GrabMerchant.

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“Melalui Teras Perwira tahun ini, kami membekali Mitra GrabMerchant dengan wawasan praktis untuk membantu mereka menjalankan dan mengembangkan bisnis,” ungkap Roy.

Peserta di setiap kota dipilih melalui proses kurasi berdasarkan semangat untuk belajar, berkembang, dan berbagi pengalaman dengan para Mitra GrabMerchant lainnya.