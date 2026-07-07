Grab Hadirkan Asisten AI, Solusi UMKM Ambil Keputusan Berbasis Data

jpnn.com, JAKARTA - Country Marketing and Communications Head Grab Indonesia, Melinda Savitri mengatakan teknologi seharusnya dapat membantu menyederhanakan proses bisnis sekaligus membuka peluang pertumbuhan.

Oleh karena itu, Grab Indonesia mendorong para mitra merchant memanfaatkan Asisten AI GrabMerchant sebagai alat bantu dalam mengelola operasional dan meningkatkan performa usahanya.

Pada kurun waktu kurang dari lima bulan, mitra merchant telah berinteraksi dengan fitur ini lebih dari satu juta kali, dengan tingkat kepuasan pengguna mencapai 96,1 persen.

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Melalui kampanye terbaru bertajuk “Temukan Jawaban untuk Apa Pun”, Grab ingin menunjukkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) tidak harus terasa rumit atau sulit dipahami.

“Sebaliknya, Asisten AI GrabMerchant hadir sebagai solusi yang praktis untuk membantu mengambil keputusan bisnis dan berbasis data,” ujar Melinda, Selasa (7/7).

Dia menyebut kehadiran Asisten AI GrabMerchant menjadi semakin relevan di tengah kebutuhan pelaku usaha, termasuk UMKM kuliner, untuk mengambil keputusan dengan cepat di tengah dinamika permintaan konsumen, persaingan menu, ulasan pelanggan, dan kebutuhan promosi yang terus berubah.

Melalui fitur ini, mitra merchant dapat memperoleh rekomendasi dan wawasan bisnis dengan lebih mudah tanpa harus memiliki latar belakang teknis untuk membaca data.

“Melalui Asisten AI GrabMerchant, sebagai alat bantu yang mudah digunakan dan relevan dengan kebutuhan sehari-hari mitra merchant,” ucap Melinda.