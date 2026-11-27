jpnn.com, JAKARTA - Grab Indonesia menghadirkan ‘Tahun Baru Duluan’, kampanye yang mengajak masyarakat menikmati momen akhir tahun lebih awal.

Berlangsung mulai 21 November 2026 hingga Januari 2027, kampanye ini menghadirkan rangkaian penawaran spesial dan promo tematik melalui GrabFood, Grab Dine Out, dan GrabMart.

Country Marketing and Communications Head Grab Indonesia Melinda Savitri promo itu termasuk diskon hingga 55% untuk memberikan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati makanan favorit, bersantap bersama di restoran, hingga mempersiapkan berbagai kebutuhan perayaan dengan lebih hemat.

“Setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang tahun, setiap orang tentu ingin memiliki lebih banyak waktu untuk beristirahat, berkumpul bersama orang terdekat, dan menikmati hal-hal yang mereka sukai,” kata Melinda, Jumat.

Dia berharap pengguna dapat menikmati lebih banyak momen spesial, kapan pun mereka ingin merayakannya, tanpa harus menunggu hingga akhir Desember.

Banyak Cara untuk “Tahun Baru Duluan” bersama Grab

Merayakan akhir tahun tidak selalu harus dengan pesta besar atau menunggu malam pergantian tahun.

Ada banyak cara sederhana untuk menikmati momen spesial, mulai dari memesan makanan favorit setelah hari yang panjang, reuni bersama teman lama, hingga menyiapkan hidangan untuk keluarga di rumah.