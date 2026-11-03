Grab Holdings Catatkan Rekor Pengguna Aktif pada Kuartal III 2026

jpnn.com, JAKARTA - Grab Holdings Limited, induk usaha Grab Indonesia mengumumkan kinerja kuartal III 2026 pada Selasa, 3 November 2026, dengan rekor 57 juta pengguna aktif bertransaksi bulanan dan pendapatan US$1.112 juta, tumbuh 27 persen secara tahunan atau 30 persen berdasarkan kurs konstan. Pertumbuhan ini ditopang seluruh segmen inti, yakni pengantaran, mobilitas, dan layanan keuangan.

EBITDA yang disesuaikan melonjak 73 persen menjadi US$237 juta, rekor tertinggi sepanjang sejarah perusahaan, dengan margin 21,3 persen dari pendapatan.

Atas capaian itu, Grab menaikkan panduan pendapatan setahun penuh 2026 menjadi US$4,15 miliar hingga US$4,20 miliar, dan EBITDA yang disesuaikan menjadi US$790 juta hingga US$800 juta. Ini kenaikan panduan kedua sepanjang 2026.

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Pada hari yang sama, nama Grab Indonesia juga ikut muncul dalam perbincangan yang sama sekali berbeda, yakni soal status Raffi Ahmad sebagai brand ambassador. Jawabannya singkat: kontrak Raffi di Grab Indonesia sudah berakhir sejak Mei 2023.

Dalam laporan keuangan yang belum diaudit untuk periode yang berakhir 30 September 2026, Grab mencatat kuartal ke-19 berturut-turut pertumbuhan EBITDA yang disesuaikan. Laba operasional naik 297 persen menjadi US$108 juta, sementara laba periode berjalan tercatat US$18 juta setelah memperhitungkan pos nonoperasional, termasuk rugi nilai wajar aset dan liabilitas keuangan.

Dari sisi mitra, jumlah mitra pengemudi aktif tumbuh 20 persen secara tahunan dan mencapai rekor tertinggi, seiring investasi perusahaan pada insentif pasokan dan percepatan transisi ke kendaraan listrik.

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Penetrasi kendaraan listrik di tingkat regional mencapai 18 persen dari perjalanan roda empat yang diselesaikan. Di segmen pengantaran, rata-rata pendapatan mitra merchant aktif naik 15 persen, dan jumlah pengiklan aktif di platform swalayan GrabAds tumbuh 39 persen.

Indonesia punya peran tersendiri dalam laporan ini. Segmen layanan keuangan Grab untuk pertama kalinya membukukan EBITDA yang disesuaikan positif sebesar US$12 juta, antara lain berkat konsolidasi Superbank di Indonesia sejak Juni 2026. Total simpanan nasabah di GXS Bank Singapura, GXBank Malaysia, dan Superbank Indonesia mencapai US$2,7 miliar pada akhir kuartal.