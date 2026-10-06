Grab Indonesia Beri Kemudahan Kepada Mitra Pengemudi Spesial
jpnn.com, JAKARTA - Bagi Imelda Situmorang—mitra pengemudi GrabBike, komunikasi dengan penumpang kini tak lagi harus canggung.
Hari-hari di atas jok motor kini terasa lebih hangat, berkat selembar rompi khusus yang dia kenakan.
Memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional, Grab Indonesia membagikan 1.000 rompi "Teman Setara" untuk para mitra pengemudi Tuli.
Rompi bukan sekadar pelindung angin, melainkan jembatan komunikasi.
Di bagian belakangnya, tersemat panduan visual bahasa isyarat dasar—mulai dari petunjuk arah hingga ucapan "terima kasih".
"Rompi ini membantu banget. Penumpang jadi tahu harus kasih arahan lewat mana. Ilmu baru yang bikin kerja jadi lebih nyaman," cerita Imelda lewat keterangan resmi Grab, Selasa (6/10).
Tak cuma rompi, edukasi bahasa isyarat juga disebar ke seluruh rantai ekosistem.
Sebanyak 650 mitra—baik pengemudi di Medan, Semarang, dan Jakarta, hingga 450 pemilik usaha GrabMerchant di Bali, Bandung, dan Yogyakarta—diajak duduk bersama mempelajari komunikasi inklusif.
Memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional, Grab Indonesia membagikan 1.000 rompi "Teman Setara" untuk para mitra pengemudi Tuli.
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