Grab Indonesia Hadirkan Fitur Group Ride, Jalan Bareng Makin Praktis

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Grab Indonesia melakukan inovasi baru dengan meluncurkan fitur Group Ride di aplikasi Grab Car pada Rabu (30/9).

Fitur tersebut bisa mengatur satu perjalanan bersama teman hingga empat sampai lima orang dalam satu akun.



Marketing Director Grab Indonesia Asep Haekal mengungkapkan fitur ini memungkinkan seluruh perjalanan diatur dari satu akun, sedangkan setiap anggota tetap dapat memasukkan titik jemput dan tujuan masing-masing melalui aplikasi Grab.

Melalui satu tautan undangan, host atau pembuat perjalanan dapat mengajak anggota untuk bergabung, meninjau detail rute, serta memilih cara pembagian ongkos.

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Setiap anggota juga dapat melihat bagian tarifnya melalui aplikasi, sehingga tidak perlu menghitung atau menagih bagian masing-masing secara manual setelah perjalanan selesai.



Menurut dia, inovasi itu mereka kembangkan karena banyak pengguna yang ingin pulang bersama teman, tetapi memesan secara terpisah.

"Melalui fitur Group Ride, kami ingin membantu membuat perjalanan bersama menjadi lebih mudah diatur, lebih transparan, dan tetap nyaman bagi seluruh anggota perjalanan,” ujar Asep Haekal.

Cara mudah menggunakan Group Ride

Untuk menggunakan fitur ini pengguna bisa membuka halaman Transport di aplikasi Grab dan memilih fitur Group Ride.

Setelah memasukkan titik jemput dan tujuan awal, host dapat membagikan tautan undangan kepada teman, keluarga, atau rekan kerja melalui aplikasi pesan yang biasa digunakan.