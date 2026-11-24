jpnn.com, JAKARTA - Grab Indonesia melalui GrabForGood Fund mengalokasikan bantuan kemanusiaan senilai hampir Rp2 miliar untuk mendukung respons tanggap darurat kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatra.

Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi menyampaikan bekerja sama dengan BenihBaik.com, bantuan disalurkan langsung kepada Mitra Pengemudi dan keluarga terdampak.

“Bantuan mencakup barang untuk memperkuat operasional komunitas sukarelawan pemadam karhutla, serta mendukung upaya pemulihan kesehatan masyarakat,” jelas Neneng dalam keterangannya, Senin (23/11).

Dia menjelaskan dukungan ini dirancang untuk menjangkau 3.800 Mitra Pengemudi di wilayah terdampak, dengan bantuan bagi keluarga Mitra serta berbagai paket kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Langkah tersebut, kata dia, memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak, terutama bagi Mitra yang sehari-hari beraktivitas di jalan dan terpapar langsung oleh kabut asap.

Selain bantuan, Grab juga mengimbau Mitra Pengemudi untuk menggunakan masker, beristirahat cukup, dan membatasi aktivitas di luar ruang saat kualitas udara memburuk, melalui aplikasi GrabDriver.

Baca Juga: Grab Ingatkan Penggunanya Lebih Aware soal Fitur Keselamatan

“Bagi Grab, seluruh pihak yang ada di ekosistem kami, termasuk Mitra Pengemudi dan keluarga, adalah prioritas utama,” ungkap Neneng.

Dia menilai dalam menghadapi situasi yang tidak mudah seperti ini, diperlukan berbagai langkah dan inisiatif untuk memberikan bantuan dan dukungan yang disesuaikan dengan kondisi di masing-masing area.