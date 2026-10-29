Grab Ingatkan Penggunanya Lebih Aware soal Fitur Keselamatan

jpnn.com, JAKARTA - Director of Trust & Safety and Grab Support Indonesia Radhi Juniantino mengatakan keselamatan bukan sekadar fitur, melainkan komitmen yang dibangun di setiap tahap pengalaman pengguna.

Menurut Radhi, keselamatan itu mulai dari sebelum pemesanan, selama layanan berlangsung, hingga setelah perjalanan atau pesanan selesai.

Sebelum naik kendaraan yang di pesan di aplikasi, pengguna sebaiknya memeriksa nama dan foto pengemudi, jenis serta warna kendaraan, dan nomor pelat yang tampil di aplikasi.

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Jangan hanya mengandalkan sapaan atau warna mobil. Jika informasi tidak sesuai, pengguna tidak perlu melanjutkan perjalanan.

Verifikasi ini merupakan langkah keselamatan paling sederhana karena dilakukan sebelum perjalanan dimulai.

"Melalui Pusat Keselamatan di aplikasi, pengguna dapat membagikan detail perjalanan kepada orang terdekat, mengakses bantuan darurat, dan melaporkan masalah dengan lebih mudah," ujar Radhi.

Di balik itu, tim Trust & Safety dan Grab Support terus memantau, menindaklanjuti laporan, serta memperkuat perlindungan akun dan transaksi dari berbagai modus penipuan.

"Kami juga membekali mitra pengemudi dan mitra pengiriman dengan edukasi keselamatan, serta berkolaborasi dengan pemerintah, aparat dan komunitas agar ekosistem yang aman dapat terwujud.