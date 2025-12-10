Grab Kawal Parade Atlet SEA Games 2025, Lautan Armada Hijau Bakar Semangat Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Di tengah riuh persiapan kontingen Indonesia menuju SEA Games Thailand 2025, iring-iringan armada Grab tampak menyusuri rute parade atlet menuju Istana Negara, Kamis lalu.
Para mitra mengawal para talenta terbaik negeri yang akan bertarung di panggung Asia Tenggara.
Sebanyak 105 armada meluncur dalam barisan rapi: 80 GrabBike dan 25 GrabCar Premium berbasis BYD.
Bukan sekadar transportasi, kehadiran armada itu menjadi simbol komitmen Grab memudahkan mobilitas atlet sekaligus memberikan kenyamanan dalam salah satu momen penting.
Sebelum parade dimulai, suasana khidmat menyelimuti Gedung Kemenpora.
Sebanyak 210 atlet nasional mengikuti pembekalan langsung dari Erick Thohir selaku Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.
Arahan itu menjadi energi tambahan menjelang masa persiapan akhir menuju ajang yang akan berlangsung 9–20 Desember 2025.
“Merupakan kehormatan bagi kami di Grab mendukung perjalanan para atlet nasional."
